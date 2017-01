OSUĐENIK ŠIRI PORODICU: Čabarkapa pravi šesto dete u CZ

Aleksandar Čabarkapa, iako je u zatvoru, želi da proširi porodicu. On uveliko sa ženom Klaudijom, s kojom se pre dva dana venčao u crkvi u CZ, radi na njihovom petom detetu, a svom šestom.



Uplakana Dalila Moreno jecala za ocem

MOLIM TE, TATA, OPROSTI MI ZA SVE GREŠKE!



Dalila Moreno plakala je dok je čitala pismo koje je posvetila ocu. On neće da čuje za nju zbog učestvovanja u „Parovima“, što je njoj teško palo.

- Dragi babo, znam koliko sam te povredila, a isto tako sam svesna da si ti jedino biće koje volim najviše na svetu. Babo moj, najdraži i najlepši, danas puniš 61. godinu, a ja nisam uz tebe. Znam, sada bi mi rekao da sam ja kriva što je sve tako, i jesam, mnogo grešaka sam učinila, a najveća je ucena prema tebi. Grešila sam što me je poneo zatvoren prostor, što su me ponele tuđe laži i obećanja. Babo, jako sam ti tužna i neispunjena od dana kad sam prestala da razgovaram s tobom. Kajem se, oče moj, na tvoj današnji dan više nego ikada. Boli me prestanak komunikacije s tobom. Znaj da imaš svoje dete koje želi da te čuje više nego išta na svetu i koje te voli beskrajno. Oprosti mi za sve - napisala je Dalila Moreno u pismu.

Kad je njegova supruga prošle nedelje bila u bračnoj poseti, zahtevao je da mu rodi još jednog sina. Iako s njom ima četvoro mališana, a sa bivšom ljubavnicom Aleksandrom Subotić trogodišnju ćerku Magdalenu, njemu dece nije dosta.- Klaudija jednom u tri nedelje ima pravo da posećuje Aleksandra kako bi, kao zakonita supruga, ispunila svoje bračne obaveze. Poslednji put kad mu je dolazila u posetu, Čabarkapa je insistirao da ostane trudna. Supruga mu se prvo pravdala da bi joj još jedno dete bila prevelika obaveza jer brine o njih četvoro, pogotovo kad je on iza rešetaka. Predložila mu je da sačekaju da on odsluži zatvorsku kaznu od pet godina, pa kad se vrati kući, da porade na bebi - otkriva naš izvor blizak žestokom momku iz Kaluđerice i dodaje da se Aleksandar nije složio s njenim predlogom.- Nije hteo ni da čuje za to! On insistira da prave bebu iako je u zatvoru. Govorio je ženi da je ona prava majka i da će moći da se izbori s još jednim detetom. S obzirom na to da je Klaudija slaba na njega, pristala je. Naravno, usledilo je ono što treba, posetu od sat vremena iskoristili su za proširenje porodice - rekao je naš izvor.Pozvali smo Klaudiju za komentar, ali ona na naše pitanje nije želela da odgovori, ali ni da demantuje.- Nemam komentar. To je samo naša stvar. Hvala vam. Prijatno - rekla je Klaudija i spustila slušalicu.

