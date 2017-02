OVO ĆE BITI HIT Dejan Petrović: Obradiću Cecinu pesmu Isuse!

Prva truba sveta Dejan Petrović se sa svojim Big bendom priprema za beogradski koncert, zakazan za 14. mart. Slavni trubač, koji oduševljava publiku širom sveta obradama mnogih domaćih i svetskih hitova, za Kurir otkriva da je bacio oko na jednu pesmu Cece Ražnatović - „Isuse“.

- Dosta pesama smo svirali s njom, ali meni je najbolji utisak ostavljao hit „Isuse“. Taj sklop reči „daj mi lavlje srce“, pa muzika, aranžman, sve u pesmi je da se naježiš! To bi bio potpuni hit kada bismo je obradili, razmišljam o tome - priča Petrović.



A da li će Ceca gostovati na njegovom trećem beogradskom koncertu?

- Biće dosta iznenađenja, ali neću ništa da otkrivam - kaže Dejan.



Petrović smatra da je u Guči mesto samo trubačima.

- Meni je Guča samo jedna velika stepenica na putu ka uspehu, veoma sam joj zahvalan, ali se slažem da nije ono što je nekada bila. Govorili su mi da treba da me bude sramota što ne nastupam više u Guči jer me je ona stvorila. Mene su stvorili moj otac i majka. Nije u redu da estradne zvezde dolaze na Sabor i drže solističke koncerte, trebalo bi da nastupaju uz trubački orkestar - kaže Dejan, koji će danas nastupiti na proslavi rođenja sina košarkaša Nikole Pekovića.



Iako je poznat kao neko ko spaja nespojivo, nakon kraha na Beoviziji kaže da se više nikada ne bi okušao u tome.

- Mi smo konkurisali za Beoviziju 2013, kada su „Moje tri“ predstavljale našu državu. Napravili smo pesmu koja je moderna i ima svetski gruv, ali s motivima Balkana, međutim, nismo ušli ni u prvih 20. Mogu reći da je 15 pesama od tih 20 bilo ispod onoga što smo mi uradili, tako da me to ne interesuje uopšte, niti bih se ikad ponovo okušao u tome. Video sam da tu ima dosta uticaja sa strane, ko je tekstopisac, ko vas gura. A ja nisam imao nikoga da me gura. U mene niko nije uložio ni cent - zaključuje Dejan.

Uvreda

MRZIM KAD MI KAŽU: TRUBA SI!



- Nikada mi nije prijalo kad se ljudi služe uzrečicom: „Truba si!“ Bliskim prijateljima sam rekao da mi to smeta jer je ta truba moj život i moja porodica i ja živimo od nje. Taj instrument volim i s njom sam mnoge stvari u životu proživeo. Niko ne zna da mi objasni zašto se nešto što je glupo naziva tako - kaže Dejan Petrović.

http://chats.viber.com/kurir

Autor: Foto: Aleksandar Jovanović