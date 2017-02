OVO JE JOVAN SAVIĆ KOJI JE ODBIO ANĐELINU DŽOLI: Nisam HTEO da zatvorim restoran da bi ona sama jela

Vlasnik je četiri restorana u Pragu. Njegovi svakodnevni gosti su češki političari, sportisti, pevači i ljudi iz javnog života, poznate osobe iz celog sveta, turisti, ali i obični građani koji ne mogu da odole njegovim specijalitetima.

Iako nerado otkriva imena svojih gostiju jer smatra da se nikoga ne treba da tiče gde ko jede, otkrio je zanimljivu situaciju sa Anđelinom Džoli i njenom ekipom.

"Kad je Anđelina snimala film u Pragu zvali su restoran i rekli su da bi večerati sami, da zatvorim restoran i da će to platiti. Rekao sam da ne treba kod nas da večeraju jer mi imamo svoje goste i prijatelje koji dolaze svaki dan. Ne bih restoran od 150 mesta zatvorio da bi Anđelina sama jela. I za tu ženu nije normalno da sama jede. Možda oni to tako vole. Zaradio bih više novca, ali bih morao vratiti svoje goste koji dolaze svaki dan. I šta bi s njima pričao, mi se zezamo, pijemo vino i nama je to uživanje, a s njom bi samo sedili okruženi kamerama koje bi ispred čekale", istakao je Jovan.

Klix

http://chats.viber.com/kurir

Autor: Foto: Printscreen,Foto: AP