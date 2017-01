OVO SIGURNO NISTE ZNALI: One su pevale tajno najveće hitove '90, a OTVARAČICE USTA im preotele slavu

Pesmu "Dačo, volim te", koja je bila hit grupe "Duck" pevala je Marija Mihajlović. Ksenija Pajčin je u spotu i na nastupima 90-ih samo otvarala usta i đuskala. Zapravo Marija je i potpisana kao pevačica na albumima izvođača za koje je pevala, a među njima su "Funky G", "Đogani", "Duck", "Dr. IGGY".

"Ja sam insistirala da na svim tim nosačima zvuka stoji moje ime. Na svim tim nosačima zvuka piše moje ime i u kom sam svojstvu ja tu, tako da tu nema nikakve zabune. Jedina zabuna u tome je što ljudi više vole da gledaju televiziju, nego da čitaju šta pise na tim kasetama i CD-ovima. Te devojke koje se tu pojavljuju su igračice, one su igračice, a što one po scenariju moraju da otvaraju usta, ja ne znam", rekla je svojevremeno Mihajlovićeva.

Po pesmi Marija je naplaćivala oko 50 evra.

Glas Ivane Peters stoji iza hita "Oči boje duge" grupe "Dr. Iggy".

"Spoj boje glasa, način na koji sam otpevala i teksta, možda je to dovelo do toga da sada bude kao neka himna. Sada mi sve to deluje naivno i otpevala bih je u potpuno drugačijem aranžmanu. Ja bih to mnogo promenila sada, posle ovoliko vremena", rekla je Ivana za Mondo.rs.

Sećate se pesme "Kiša" benda Energija? I tu je pevala jedna poznata mlada dama, ali se za to nije znalo jer je u spotu bila "manekenka". Dakle, pevala je Ana Kokić. Inače, Ana je i sama otvarala usta na prva dva albuma Energije.

"Nikad nisam krila da je na dva albuma grupe Energija pevao neko drugi. Bila sam mlada, tada sam imala samo 16 godina i nisam imala mnogo iskustva sa estradnim pevanjem. Već na trećem albumu pevala sam ja", izjavila je Ana.

"Ja sam jedini ženski vokal koji se može čuti u našim pesmama, pevam i prateće vokale, što znači da nam niko ni u čemu ne pomaže. Devojka koja se pojavila u spotu "Kiša" je manekenka. Ona je samo otvarala usta. Ipak, mislim da je ona neobičnim fazonom, skrenula pažnju na grupu "Energija"", rekla je Ana.

Za poznati bend iz 90-ih "Dobar, loš, zao" je pevalo nekoliko pevačica, a manje je poznato da je pesmu "Bez tebe" otpevala Aleksandra Radović, koja je kasnije pevala i prateće vokale Jeleni Karleuši.

Tanja Jovićević je otpevala prvih par albuma "Modelsicama", a Ceca Slavković je umesto otvaračica usta otpevala pesmu "Tornado", grupe "Mej Dej".

Na kraju krajeva, zar je važno ko je šta pevao, kad su se ove pesme ionako više gledale, a manje slušale? Danas ćete ih čuti na tematskim večerima 90-ih godina i ionako će vas biti baš briga da li se pevačica zove Marija ili Jelena. Glavno da se džuska!

