PAKAO EMINE JAHOVIĆ U TURSKOJ: Danima ZAVEJANA u Istanbulu! Ni mehanizacija ne može do nje

Nevreme i snežni smetovi potpuno su odsekli deo grada u kojem živi od centra prestonice, pa se pevačica ne usuđuje da izađe iz kuće. Eminina kuća je, inače, u izdignutom delu Istanbula, gde inače stanuju sve velike turske zvezde.



"Emina poslednjih dana prolazi kroz pakao, jer ne može da stigne da organizuje sve što je potrebno za proslavu njenog i Mustafinog rođendana, kao i slavlja povodom godišnjice braka. Ona proteklih pet dana nije napustila kuću u kojoj živi jer je put do centra grada zavejan, a mehanizacija ne može da dođe do njene vile. Dodatan problem je taj što se njen luksuzni dom nalazi na uzvišenju, pa je teško da se mašine probiju do nje. Emina je otkazala sva gostovanja i obaveze koje je imala da završi, dok za porodicu sprema hranu od namirnica koje ima u kući. Ona i slavlje pokušava da organizuje iz toplog doma, pozivajući dekoratere i kuvare telefonom. Ona se nada da će se koliko danas sneg otopiti, te da će moći da krene u akciju. Ona i Mustafa su zavejanost iskoristili da na trenutke izađu u dvorište i naprave Sneška Belića sa Jamanom i Javuzom", priča izvor blizak pevačici.

"Bukvalno je poslednjih dana grad paralisan, svi letovi su otkazani, veliki snežni kijamet vlada u celom gradu. Emina polako postaje nervozna jer nije navikla da bude statična, iako uspeva da trenira u svojoj teretani koju ima u kući. Nervozna je i zbog toga što nije kupila poklon za Mustafin rođendan, koji je danas, pa će ga iznenaditi za svoj, koji je za četiri dana", objašnjava izvor.

"Još planiramo kako ćemo proslaviti sve datume koji su nam bitni. U Istanbulu su veliki sneg i smetovi, grad je blokiran, a automobili ne mogu da prolaze ulicama. Letovi su otkazani. Bukvalno smo zarobljeni zbog snega koji nas je okovao. Ne znamo još koliko će ovo trajati, a sa druge strane, ne znam ni kako ću stići da organizujem sve u vezi sa slavljem", rekla je Emina.

