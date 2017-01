PALO TEPANJE U ZONI: Milan Vasić se tukao s producentom

Glumac Milan Vasić pobio se s producentom filma „Zona Zamfirova drugi deo“ Miroslavom Miškom Mitićem u Aleksincu, saznaje Kurir.



Između njih dvojice, kako bi rekli Vranjanci, palo je žestoko tepanje na pretpremijeri filma, i to pred brojnim svedocima.

- Film je odlično prihvaćen kod publike. Hale i bioskopi su puni iako je beogradska premijera tek 24. januara. Iako sve ide po planu, u Aleksincu je došlo do kurcšlusa kad su se potuku Miško i Milan Vasić. Obojica su popili, a Vasiću se nije dopao raspored gradova koje mora da obiđe s ekipom filma, pa je ušao u sukob s Mitićem. Ni jedan ni drugi nisu birali reči, pa su nasrnuli jedan na drugog. Palo je koškanje i gurkanje, a onda i tuča. Zbog skandala je otkazana konferencija za medije, koja se održava u svakom gradu u kojem se film prikazuje - priča izvor Kurira koji je prisustvovao incidentu.



Producent filma potvrdio je da je došlo do tuče između njega i Vasića.

- Da, sve je tačno! Milan me je pretukao! Jedino što me teši u celoj priči je što je film „Zona Zamfirova drugi deo“ na pretpremijerama u Senti, Vranju, Aleksincu i Pirotu dosad pogledalo više od 10.000 gledalaca - izjavio je Mitić za Kurir.



Za razliku od njega, Milan Vasić tvrdi da u Aleksincu nije bilo incidenta i da priče o tuči plasiraju konkurenti kojima smeta uspeh i drugog dela „Zone Zamfirove“

- Ako možeš da se tučeš i pevaš do pet sati, onda svaka čast. Ko je to, bre, izmislio da se tučemo producent i ja, a mi živimo fantastično. Postoji možda snimak gde se nas dvojica ljubimo i grlimo. Neko želi da minira naš film. U životu se nikad nisam zakačio, a da jesam, seo bih u auto i vratio se u Beograd. Cela ekipa je u sjajnim odnosima - poručuje Vasić.

Prvi fajt

POBILE SE RUŽICA I RADMILA



Tokom snimanja prvog dela filma kao bomba je odjeknula vest da su se na snimanju u Nišu potukle Ružica Sokić i Radmila Živković. O incidentu se danima pisalo, a nijedna od njih dve nije davala komentar. Tek kad je izašao film, bilo je jasno da su zapravo tuču odglumile, jer je to jedna od scena. Kadar kad Radmila izgovara „A ti, kučko, sad ćeš izedeš golem ćutek“ i kreće da čupa Ružicu i danas se prepričava.

Autor: Foto: Dragana Udovičić,Fonet