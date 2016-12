PAROVI PODIGLI HONORARE: Dosta smo se glupirali za siću!

Peta sezona „Parova“ startuje večeras na televiziji Hepi. Iz produkcije najavljuju mnogo novina koje će sačekati učesnike po ulasku u vilu, ali oni su prethodno iznenadili produkciju svojim zahtevima za veće honorare koje su i dobili!



Kako smo saznali od izvora s televizije Hepi, od „Parova“ će najviše profitirati frizerka Zorica Dukić, čiji će nedeljni honorar biti neverovatnih 1.500 evra!





Frizerka pobedila



- U prošloj sezoni njen nedeljni honorar iznosio je 800 evra. Iznenađujuće je to da pobednica prošlih „Parova“ Ružica Veljković ima manji honorar od Zorice. Veljkovićeva se dogovorila za 1.200 evra. Na to je najviše uticalo što je Dukićeva, kao Gastozova devojka, non-stop u medijima, dok je Veljkovićeva skoro pa zaboravljena - kaže naš izvor i dodaje da frizerka večeras neće ući u vilu, već će to učiniti posle Nove godine.



I ostali učesnici uspeli su da dobiju mnogo veće honorare nego prethodnih godina.



Sa 100 na 500



- Miljana Kulić je najbolje prošla, jer je dosad bila najmanje plaćena, samo 100 evra sedmično, a sad je tražila 500 evra i toliko je i dobila! Cena Vesne Rivas skočila je sa 600 na 800 evra po sedmici, a Maca Diskrecija će sada, umesto 400, zarađivati 800 evra nedeljno. I Dalila Moreno uspela je da podigne cenu na čak 1.000 evra! - tvrdi izvor Kurira.





Na starim ciframa ostali su jedino Zmaj od Šipova (600 evra) i Era Ojdanić (1.000).

NAPUMPALA SE

OZBILJAN REMONT PRED ŠOU



Dalila Moreno se sredila za petu sezonu „Parova“, pa je u društvu Branislava Radonića Brendona posetila doktorku koja joj je dopunila biopolimer u usnama. Osim ove korekcije, Dalila je ubrizgala i silikon u jagodice. Naravno, svoje lice remontovao je i Brendon, iako je nedavno izjavio da se vraća prirodnom izgledu.

Autor: Foto: Damir Dervišagić,Foto: Aleksandar Jovanović