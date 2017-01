PEVAČICA IMA SAMO JEDNU ŽELJU: Ana Nikolić ima plan za BUDUĆNOST, kada čujete ODUŠEVIĆETE SE!

Pevačica Ana Nikolić je u prošloj godini izdala album, ali se i udala, pa je rezimirala šta misli o svemu što joj se desilo.

Došlo je do promene muzičkoj pravca u Aninoj karijeri, pa iako niko nije verovao u njen uspeh, album je bio veoma uspešan. Na njemu je sarađivala i sa svojim mužem Stefanom Đurićem Rastom, pa je podelila sa svojim obožavateljima kako se sve to desilo:

"Desila se ljubav. Prvo je to bilo druženje, pa prijateljstvo i eto ko bi rekao... Ja zapravo nikada nisam preferirala da se zabavljam sa ljudima sa kojima sarađujem. Nikad nisam sebe pronalazila u tome ni na jedan način. Život te demantuje. Nikad nisam rekla NE, ali to nikad nije bila moja sfera interesovanja. Naročito iz razloga što se ne družim nešto posebno sa ljudima sa estradne scene. Nikada se tu nisam pronašla posebno. I meni je sve to bilo jako čudno."

"Sve želje koje sam poželela su mi se ostvarile u ovoj godini. Imam još jednu jedinu, ai mislim da će se to uskoro desiti. To nisu planovi samo za sledeću godinu, to su planovi inače", rekla je pevačica.

Nikolićeva je pričala i šta se to promenilo od kada je udata žena.

"Brak nam je vrlo dinamičan i ništa se posebno i drastično nije promenilo od kako sam se udala", rekla je Ana Nikolić.

Autor: Foto: Dragan Kadić