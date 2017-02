PEVAČICINA NAJVEĆA ŽELJA DA POSTANE MAJKA: Sanji Maletić ide u Prag na veštačku oplodnju!

Sanji Maletić je poslednjih nekoliko godina najveća želja da se ostvari u ulozi majke, tako da je rešila da na proleće ide na vantelesnu oplodnju, saznaje Kurir Star.



Popularna pevačica je dugi niz godina u braku sa suprugom Ljubišom, ali njima nikako ne polazi za rukom da se ostvare u ulozi roditelja. Iako su radili na tome da dobiju bebu, to se nije desilo. Pevačica i njen muž su išli na sve moguće terapije, koje nisu urodile plodom.

Zbog toga je Maletićka sada rešena da proba vantelesnom oplodnjom da dobije dete. Nju je ohrabrila njena bliska prijateljica Seka Aleksić, koja je posle šest godine borbe zatrudnela i dobila sina Jakova.

Sanja neće ići na kliniku na kojoj je bila Seka, već je saznala da u Pragu postoje doktori koji daju najveću šansu da ostane u drugom stanju. Zbog toga će na proleće otići u Češku i podvrgnuti se ovoj metodi.



Pozvali smo Sanju kako bismo proverili ove informacije i ona je potvrdila naša saznanja.

- Jeste, tačno je. Suprug i ja ćemo na proleće otputovati u Prag jer silno želimo dete. Nadam se da će i mene bog pogledati, pa ću u naručju držati svoju bebu. Uliva mi nadu kada pogledam neke svoje koleginice koje su, kao i ja, priželjkivale naslednike, pa su se ostvarile u ulozi majke - rekla nam je pevačica, ali i dodala da ne želi da priča mnogo o tome.



- Zaista ne bih da idem i pričam okolo mnogo o tim stvarima. To je baš pipavo. Prvenstveno, neću da mi se to izjalovi, a i ne želim da patetišem po novinama. To je naša lična stvar, a kada budem saznala srećne vesti, bićete prvi obavešteni - rekla nam je Sanja.

Seka, Ceca i Ivana uspele u svojoj borbi



Mnoge pevačice su bile uporne da se ostvare u ulozi majke, pa su zatrudnele veštačkim putem. Prva koja je to priznala je Ceca Ražnatović, koja se ovoj metodi podvrgnula i ostala u blagoslovenom stanju s Veljkom. I Seka Aleksić je dugo pokušavala da ostane trudna, pa je zahvaljujući doktorima s jedne beogradske privatne klinike u tome i uspela. Ona savetuje svim ženama da nikada ne odustanu od svoje borbe za potomstvo jer uvek postoji nada. I Ivana Negativ je išla na vantelesnu oplodnju.



