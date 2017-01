PORUKA CECINE ĆERKE ZAČUDILA SVE Rođena u svetu koji ti je stran i na leđima nosim DAR I PROKLETSTVO

Citat koji je podelila nije posvetila nikome posebno, ali su njeni pratioci komentarisali i pružali su joj reči podrške.

"Kada si rođen u svetu koji ti je stran i poznat i na leđima nosiš dar i prokletstvo, veliko je mučenje naći nekoga da stoji uz tebe. To mogu hrabri, to može neko ko te vidi i prepoznaje, kome ne moraš ništa reći jer već sve vidi i zna. Svi će ti se prikazivati kao junaci, a pobeći kao maleni miševi čim se stvori buka. Jer nije svako za tvoj svet, mila, ti si za njih strani pojam i nagrada koja se osvaja, ne čovek od krvi i mesa. Budi pažljiva, ne dopuštaj svakoj šuši da ti krade dane. Ti stvorena za velike stvari i shvatićeš jednog dana, ako i ne razumeš sada, mlada si. Onaj ko te bude voleo zbog tebe, biće tu i kada je svetlo i kada je mrak. Uz tebe protiv svih vetrenjača. I oslonac i rame za plakanje. Podrška i najveći kritičar. I neće oklevati i neće se premišljati. Znaće šta ima pored sebe i i čuvaće te. Do tada mila budi pametna. Čuvaj svoje svet, ma kakav god da je on. A onaj koji treba će ga zagrliti sa tobom i nećeš više kroz njega koračati sama".

Bonus video:

Autor: Foto: Damir Dervišagić