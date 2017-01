POSLEDNJI INTERVJU MIKIJA JEVREMOVIĆA: Dva puta se ženio a evo šta ga je NAJVIŠE ZABOLELO

Miki je u maju 2016. godine dao intervju, nakon čega više nije komunicirao sa medijima.

Tada je Jevremović otkio kako su njegovi roditelji reagovali na njegov posao i muzičku karijeru.

"Oni su znali da meni to ide, mi smo živeli u teškim uslovima, ustajao sam u četiri ujutru da bih išao do škole."

Pevač je pored muzike izuzetno voleo šah.

"Šah sam počeo da igram od malena, naučila su me moja braća. Oni su me naučili i to jezivo, pobede me i ne žele da igraju više. Šah je moja velika ljubav, a muzika se uselila u moj život i zgrabila me je."

Jevremović se prisetio i svog prvog nastupa i trenutka kada je umesto dve pesme otpevao deset pesama.

"Nisam dugo uzimao honorar za svoje nastupe, jer sam tada kao mlad imao neku svoju filozofiju da ne želim da prodajem svoja osećanja."

Nakon razvoda sa suprugom Gordanom sa kojom je bio u braku pet godina, Miki je bio razočaran u ljubav i to nije krio.

"Bio sam malo skeptik nakon razvoda i malo razočaran u ljubav", rekao je Miki tada u jednoj emisiji.

Ćerka pokojnog pevača, Jelena Jevremović krenula je očevim stopama, ali je brzo odustala od muzičke karijere. Miki je u svom poslednjem intervjuu otkrio zašto je ona odustala od svoje karijere.

"Jelena nije mogla da podnese brojne naslove koji su u to vreme izlazili o njoj, ona je tada kada se pojavila bila zanimljiva tabloidima, i nikada neću zaboraviti kada sam je jednom vraćao iz šah kluba kasno nešto noću i rešio da svratim do obližnje trafike da uzmem štampu, ugledah moju Jelenu kakao stoji ispred kioska i čeka, ja se sakrijem da me ne vidi, a ona čeka da stigne tabloid, uzima primerak otvara i kreće da plače, tada sam opsovao u sebi", rekao je Miki u svom gostovanju na kanalu Grand televizije.

