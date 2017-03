POTRESNA ISPOVEST PINKOVE ZVEZDICE POSLE SMRTI OCA: Valentinine reči će vam naterati SUZE NA OČI!

Valentina otkriva da se u velikoj meri promenila otkako je prvi put kročila na glamuroznu Pinkovu scenu i da joj je neizmerno drago zbog toga što ponovo učestvuje u "Pinkovim zvezdicama".

"Od prve do treće sezone dosta sam se promenila i u izgledu, a i naravno u pevanju... Kada su me članice žirija prepoznale bila sam veoma srećna. Za svaki nastup pripremam se što duže mogu i trudim se da što bolje zvuči, a kada završim sa nastupom, uglavnom budem zadovoljna i drago mi je kada dobijem dobre komentare", rekla je Valentina.

Nakon svakog nastupa Valentina od članova žirija dobija samo reči hvale, a ova takmičarka nam je otkrila da se ponekad javi i neki loš komentar.

"Nailazila sam na loše komentare, ali nisam puno marila zbog toga. Moji drugari i svi moji sugrađani ponosni su na mene i podržavaju me i raduju se svaki put kada prođem u naredni krug", kaže Valentina.

Valentina je istakla da pobedu ne očekuje, ali bi volela da bude ostane što duže u "Pinkovim zvezdicama".

"To dokle ću dogurati u takmičenju zavisi samo od mene. Moj životni san je da postanem pevač... Ja od malena pevam i to mi je baš velika želja i zato bih i volela da što duže budem u "Pinkovim zvezdicama" i usavršim svoje pevanje, a onda da mi jednog dana to bude životni poziv", iskrena je bila Valentina Stojanović.

Ova talentovana devojčica je u januaru ostala bez oca koji je iznenada preminuo. Valentini je tata bio glavna podrška jer je od ranog detinjstva živela sa njim, budući da joj se majka preudala i preselila u Crnu Goru.

Valentini su podršku nakon gubitka oca pružili članovi žirija "Pinkovih zvezdica", kao i svi učesnici.

"Tata mi je bio velika podrška i želeo je da uspem, a to mi daje snagu da nastavim da pevam i ostvarim svoj životni san. Nedostaje mi u svakom mogućem trenutku, jer je uvek bio tu i bio mi oslonac - rekla je Valentina i dodala:

Rečenica mog tate koju ću uvek pamtiti glasila je: "Uči školu jer bez nje ništa u životu nećeš postići". Tu rečenicu ću uvek pamtiti i uvek se setiti nje".

