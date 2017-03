PREŽIVELA DRAMU: Jelena Golubović napravila haos na aerodromu!

Naime, Jelena se vraća za Beograd kako bi stigla na proslavu 93. rođendana, ali je "izgubila" let, zbog, kako je navela, vremenske razlike.

"Izgubila sam let. Van sebe sam i popila sam lek. I ne znam da lI ću stići na bakin 93. rođendan. Stigla sam u Dohu na let u 20:20 i oni mi kažu da sam zakasnila, a toliko je bilo u Maleu. Dva sata razlike. Počela sam da se svađam, ali sam se povukla jer sam se setila da mogu da me privedu. Kao da sam u rijalitiju", rekla je uznemirena dupla pobednica "Farme".

Kada je Jelena htela da kupi novu kartu iznervirala se jer je ona skuplja od povratne. Ipak, Jelena je posle cele drame uspela da uhvati let i vrati se u srpsku prestonicu.

"Bože zdravlja, stižem pravo na rođendan", završila je Golubovićeva.

