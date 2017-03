PROGOVORILA O BOLNOJ TEMI: Marina Perazić se RAZBOLELA posle Farme, još uvek se oseća LOŠE!

Pevačica prvih mesec dana ni sa kim nije htela da priča o onome što je preživela, a onda ju je prijateljica uputila kod osobe koja može da joj pruži stručnu pomoć.

"Izuzetno loše sam se osećala, iznenadila sam samu sebe, pa prvih mesec dana od izlaska iz Lisovića uopšte nisam htela da pričam o tome i zamolila sam prijatelje da me ne pitaju, zato što sam imala noćne more, a posle sam shvatila da moram da počnem da pričam i da ne treba da držim sve u sebi. To mi je zaista postao veliki problem i na prijateljica psiholog mi je pronašla psihologa, jer ona ne može da radi sa mnom, pa sam kod njega odlazila dva meseca jedanput nedeljno. Najstrašnije mi je bilo kad mi je rekao da sam žrtva, jer sam tad to i sama shvatila. Ja ne volim da budem žrtva, ja sam borac, ali kad većina ljudi oko tebe napada tebe ti moraš biti žrtva. Tada mi je rekao da nije dovoljan samo taj jedan odlazak kod njega, nego da mi treba više, pa sam išla dva meseca. On mi je pomogao da na neki način prihvatim situaciju u kojoj sam se našla i da izbacim sve iz sebe", ispričala je ona.

Marina je mnogo strahovala od komentara ljudi koje poznaje i bez obzira na to što su joj svi prilazili sa divljenjem, ona se osećala loše.

"Kad sam izašla napolje, prvih mesec dana sam osluškivala komentare ljudi sa strahom zato što sam ja morala da pokažem jednu stranu sebe koje nisma bila ni svesna, kao ni ostali u mom okruženju. Moja deca i moji najbolji prijatelji su bili toliko očajni što su me podržali u odluci da uđem u rijaliti. Za njih je bilo stravično da gledaju kroz šta ja prolazim da su prestali da gledaju to. Svi su mi pričali kad sam izašla da sam bila hrabra i hrabra i hrabra, nepoznati ljudi na ulici su mi prilazili i čestitali mi, ali ja se nisam osećala kao da treba da mi čestitaju", otkrila je pevačica.

Marina se svake večeri bori sa sobom, jer je hvata gušenje, bez obzira na to kako joj protekne dan.

"Iako sam sad relativno bolje, sedim pored reke, pijem pivo, a nikada nisam volela pivo, uveče, svako veče, počinje da me hvata gušenje, da me pritiska u grudima", završila je svoju priča Marina, koja veruje da su dobri stvari tek pred njom.

