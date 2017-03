PRVI PUT O SKANDALU S MALOLETNICAMA Otac Branke Okuke OTKRIO istinu o hapšenju zbog TRGOVINE LJUDIMA

"Ušla je SIPA, specijalna policija. Bila je to lažna optužba od moje konkurencije u Višegradu, jednog lokalnog moćnika, kojem je moj biznis smetao, pa je poslao dopis da je i moj motel setište nikih maloletnicima.

Pozadina je bila druga priča. Bila je to veoma ružna scena kada su u pola šest 15 specijalaca upalo, Branka je tada imala 16-17 godina. To je bio prepad, tu se mogla glava izgubiti. Bio sam hladnokrvan. To su bile gluposti, smejao sam se na gluposti. To je bila čista nameštaljka. Pretres je trajao od pola šest do dva. Sve što su uzeli vratili su posle sedam dana i odustali su od gonjenja", rekao je Branki otac.

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

BEZ BLAMA: Najveći skandali u istoriji "Parova"!





http://chats.viber.com/kurir

Autor: Foto: Printscreen