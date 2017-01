PUKLO VIŠEGODIŠNJE PRIJATELJSTVO: Mira neće da čuje za Željka!

- Mira i Željko su se godinama družili. Škorićeva je uvek cenila i poštovala Željka, ali to prijateljstvo je puklo preko noći. Nisu se čuli, a ni videli već četiri godine. Mira je u svojim obavezama, a Željko je preokupiran porodičnim stvarima. Međutim, on je ostao u kontaktu s njenim bivšim mužem. Iako stanuje blizu Škorićeve na Vračaru, kod njega redovno odlazi sa suprugom Jovanom, a kod nje ne svraća. Joksimovići su čak nekoliko puta odlazili s njim i njegovom drugom suprugom na letovanje u Grčku - priča naš dobro obavešteni izvor.



On kaže da Mira nema ništa protiv njihovog druženja, ali nema ni nameru da Joksimovića prva pozove.



- Pevačici je potpuno svejedno da li je u kontaktu sa Željkom ili nije. Ona njega i dalje veoma ceni i poštuje kao muzičara, ali ne želi prva da mu se javi. Njih dvoje se nisu svađali, ali nisu više u kontaktu. Bez razloga su se udaljili - završava naš izvor.



Pokušali smo da stupimo u kontakt sa Škorićevom, ali ona nije odgovarala na naše pozive i poruke. S druge strane, Joksimović nije bio dostupan na broj telefona poznat našoj redakciji.

I sa Cecom se ne druži Ceca Ražnatović i Mira Škorić bile su najbolje drugarice devedesetih godina, a i njihovo druženje je bio jedan od svetlijih primera da su prijateljstva na estradi moguća. Nije bilo slave i rođendana da Škorićeva nije bila počasni gost kod Ražnatovićeve, ali poslednjih godina ni na jedno nije došla. Vrhunac je bio kad su se pre dve godine pojavile na zabavi kod jedne zajedničke drugarice, a nisu se javile jedna drugoj. Tada je bilo jasno da su u svađi. Ceca i Mira se do danas nisu oglasile povodom ove priče.

Ljiljana Stanišić





Autor: Foto: Damir Dervišagić,Foto: Dragan Kadić