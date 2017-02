RADA OTVORILA DUŠU: Progovorila o OPASNIM pilulama koje je koristila, ali i o Milanu Stankoviću!

Naime, pevačica nešto više od dve godine uživa u ljubavi sa Harisom Berkovićem, za kog samo ima reči hvale.

"On je totalno moj tip muškarca, od glave do pete. Osvojila me je njegova dobrota. I on i ja smo mnogo dobre osobe, sviđa mi se kada u nekom prepoznam da nije sebičan - da voli da časti, da plati, kupi mi cveće posle svirke... Ne shvata me zdravo za gotovo, svaki dan me osvaja. Ja sam ista takva i mislila sam ranije da to nije tako bitno, zato su se veze tako i završavale", rekla je Rada, a onda odgovorila na pitanje da li bi snimila duet sa bivšim dečkom Milanom Stankovićem.

"Mi se nismo pljuvali, emocije su se samo ugasile i vratile u prijateljski oblik. Ipak, duete snimam samo sa Harisom", iskrena je bila Rada

Pevačica je otkrila i da se napila samo 2 puta u životu, ali i da je pila jake lekove za spavanje.

"Ja sam luda dovoljno i bez pića. Napila sam se dva puta u avionu, to je bilo opravdano. Ili to, ili da popijem pilule za spavanje koje su mnogo opasne, doktori mi ih nisu preporučivali, ali sam se stvarno plašila tog prekookeanskog leta, mislila sam da neću preživeti. Samo sam popila dve čaše crnog vina, ali zaspala sam, odradilo je to što treba", kroz smeh je rekla Rada u emisiji "Rada sam" i otkrila da više nema strahove, pa nema potrebe da konzumira pilule i alkohol.

Autor: EPK,Foto: Printscreen