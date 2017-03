RADIN OTAC OSUDIO VEZU SA MLAĐIM DEČKOM: Nema od toga NIŠTA, to je SRAMOTA! Stars 16:23, 26.03.2017. 52

Pevačica još uvek nije svog dragog odvela u rodno Četereže da joj upozna oca, čini se da se, njen tata, Rade Manojlović oko toga preterano ne potresa.

On je otkrio da nije imao priliku da ugosti Harisa, ali i da ne želi da se upliće u njegovu vezu sa Radom.

"Nije Haris dolazio. Nek se zabavljaju, nek žive... Šta mene briga, ako njima odgovara, ja s tim nemam ništa. Da sam bio pametan i da sam znao, ja bih izabrao sebi (smeh). Nema od toga ništa - kaže Rade i dodaje da u njegovo vreme velika razlika u godinama između partnera nije bila poželjna", rekao je Radin otac.

"Dečko k'o dečko, šta ja znam. Sad je takvo vreme... Da je to pre bilo, u moje vreme, možda bih se i bunio – mlad je dosta, to je tad bila sramota. Danas je sve normalno, po 20-30 godina razlike. Što bih ja sada lupao glavu, u ovo malo života, pa da razmišljam ko će šta da kaže? Čestitaju mi mnogi za zeta i pitaju da li je bio kod mene, a ja nemam pojma", iskren je Rade.

Osim toga što se ne upliće u ćerkin odabir emotivnog partnera, on se ne meša ni u način na koji Manojlovićeva raspolaže novcem, pa nije informisan o tome da se sa rođenom sestrom Marijom posvađala zbog toga što je, navodno, švorc jer je potrošila veliki novac na kupovinu novog automobila.

"Ne znam za to da su se njih dve posvađale. Ne obraćam pažnju niti se sekiram zbog toga što drugi pričaju, to mi ni na kraj pameti nije. Kupila je kola koja joj odgovaraju, koja su joj potrebna, ipak ona često putuje. Koliko je dala ja ne znam, ali znam da ima. To je njeno i, hvala Bogu, može da radi šta hoće. Dugo su bili sirotinja, a sad j*biga, kad se već kolo sreće okrenulo, neka žive", izjavio je Radin otac.

