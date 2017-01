ŠABAN JAVNO PORUČIO SUPRUGI: Goco, poštedi me malo! Stars 21:25, 09.01.2017. 2

Naime, on je u prethodnoj godini postao deda, što je jedna od najsrećnijih stvari u njegovom životu.

Pevač je otkrio po čemu će pamtiti godinu koja je iza nas ali i šta bi sebi poželeo za 2017.

"Najlepše u prošloj godini je bilo to što se Ilda porodila. To je bila kruna i pečat svega onog lepog. Jedino što bih poželeo u 2017. godini jeste da me malo poštede moji menadžeri, pa i moja supruga koja je jedna od onih koji ugovaraju moje poslove", poručio je Šaban pred kamerama emisije "Premijera".

Foto: Damir Dervišagić

Autor: EPK,Foto: Damir Dervišagić