SANDRA AFRIKA KONAČNO PROGOVORILA O SVAĐI: Evo šta se zaista desilo između nje i STANIJE

Mesecima se nagađa o razlozima iz kojih Sandra Afrika i Stanija Dobrojević godinama nisu bile u dobrim odnosima, te o "pomirenju" koje se dogodilo iznenada na snimanju novogodišnjeg programa u decembru mesecu!

Foto: Printskrin/Instagram

Sada, Sandra Afrika konačno objašnjava i šta se u zapravo desilo, i otkriva da je Stanija bila ta koja je njoj prišla kako bi se pravdala za uvrede koje je navodno upućivala Sandri.

"Devojka mi je prišla na novoodišnjem programu, to jest preko Vuka Moba, sa kojim sam radila duet i super smo, naravno. Ona je rekla Vuku da bi jako volela da me upozna, zato što se ja i ona ne znamo privatno. Znam ko je devojka, ali ne znamo se privatno. Rekla je da bi jako volela da me upozna i da mi kaže da to što su novinari piTali u vezi mene, kako je ona to sve rekla, da to nije istina. Ja sam rekla: "Okej!" jer ja nisam neko ko voli tračeve i te gluposti. Ja nikada nikoga nisam ogovarala niti mi pada na pamet", rekla je Sandra za Telegraf.

