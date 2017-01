Sanja Đorđević: Savetujem ćerku kako da odabera dečka

Krajem 2009. godine, u jeku popularnosti, pevačica Sanja Đorđević (47) odlučila je da u petnaest godina dugoj karijeri napravi kratak predah i potpuno se posveti porodici. Mada su njeni fanovi ostali u šoku, Sanja je svoju odluku pravdala prezasićenošću, umorom i padom energije. Pesme joj nikada nije bilo dosta, ali ono što ju je činilo nesrećnom bila su putovanja, emisije, snimanja... Ipak, spekulisalo se kako je predah napravila zbog krize u braku, međutim, ona ističe da jedino što je istina jeste to da je bila potrebna svom domu.

- Mnogo sam odsustvovala od kuće i zbog toga me je grizla savest jer sam smatrala da dosta toga propuštam. U to doba moja ćerka pripremala se za studije u inostranstvu i nisam želela da ona prođe kroz to bez mene. Morala sam da je uputim u brojne stvari – objašnjava pevačica kojoj dvadesetosmogodišnja ćerka Ivana predstavlja najveću sreću. S obzirom na to da ju je rodila veoma mlada, raduje se što je uspela da od nje napravi fino vaspitanu i plemenitu devojku. Najponosnija je na njenu master diplomu koju je zavredela na Pravnom fakultetu u Švajcarskoj. Mada bi Ivana nastavila školovanje, pevačica smatra da joj je sada vreme za izlaske i momke.

Piše: Suzana Jančić





