SEKA BOSA NA - 5: Pevačica održala prvi nastup posle smrti oca

Seku Aleksić očigledno dobro greje ljubav prema mužu Veljku Piljikiću kad na minus pet noću šeta bosa, i to pored reke. Pevačica je na prvi nastup, mesec i po nakon smrti oca Milorada, došla u sandalama!



Budući da do ulaza u kluba, gde je imala nastup, automobilom ne može da se priđe, Aleksićeva je morala malo da pešači. I to maltene bosa! Jeste da je imala debelu trenerku i dugačak blejzer, ali ipak je napolju bilo hladno i provejavao je sneg.

Ona za to nije marila, nestrpljiva da što pre izađe pred publiku. Međutim, Seka se na bini nije pojavila u sandalama, već se kompletno presvukla. Budući da je na nastup došla desetak minuta pre nego što je trebalo da izađe na scenu, ona je na brzinu obukla usku haljinu i srebrne čizme iznad kolena. Čim je izašla na binu, pozdravila je fanove.

- Dobro veče, Beograde. Hvala vam što ste došli u ovolikom broju. Radujem se druženju s mojom publikom u našoj prestonici - rekla je Seka fanovima, koje je zabavljala do ranih jutarnjih časova.

Na bini... Seka se presvukla

Autor: Ljiljana Stanišić,Foto: Damir Dervišagić