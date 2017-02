SELI SE U BEČ: Čabarkapa sa porodicom napušta Srbiju

Aleksandar Čabarkapa doneo je odluku da sa porodicom ode iz Srbije, saznaje Kurir.



Žestok momak iz Kaluđerice će po isteku zatvorske kazne otići u Beč i time staviti tačku na odnos sa učesnicom „Parova“ Aleksandrom Subotić, s kojom ima troipogodišnju ćerku Magdalenu.



Čabarkapa, koji se iz zatvora javljao u rijaliti i komentarisao sapunicu u kojoj i sam učestvuje, promenio je ploču i rešio da Subotićku ostavi u prošlosti i posveti se ženi Klaudiji, s kojom ima četvoro dece i sa kojom se 26. januara venčao u crkvi Centralnog zatvora.- Ulaskom u rijaliti ćerke Ljube Pantović ponovo se pokrenula tema o Subotićima i Čabarkapi. Aleksandru je u početku sve to bilo zanimljivo, ali polako mu postaje mučno i dosadno. Poslednjih dana mnoge stvari su se promenile. Pored toga što je Klaudiji pred oltarom obećao da će se smiriti, shvatio je da je najbolje rešenje da na neko vreme svi zajedno napuste Srbiju. Izabrao je Austriju jer je tamo često putovao i ima dosta prijatelja. On ne beži ni od koga, jednostavno želi da se posveti porodici, koja je zbog njegove veze sa Aleksandrom i njenom majkom Ljubom, o čemu je on javno pričao, pretrpela sramotu - otkriva naš izvor blizak Čabarkapi.

Aleksandrova supruga Klaudija redovno ide u bračne posete, gde pokušavaju da naprave peto dete.- On gori od želje da dobije još jedno dete. Klaudija je prešla preko prevare jer se i dalje vole i smatraju da je njihova ljubav jača od svega - kaže naš izvor.Pozvali smo Klaudiju, ali ona nije htela da komentariše naša saznanja.

Srba se oglasio

NE LAŽEM KAO LJUBA!



Srboljub Subotić, bivši dever Ljube Pantović, oglasio se povodom naše informacije da će se suočiti sa nekadašnjom snajkom u „Parovima“. On ističe da će izneti pravu istinu o bodi-bilderki koja ga je najbrutalnije izvređala prilikom ulaska u rijaliti.

- Moji argumenti su samo istina, kao i do sada. Ne služim se lažima kao Ljuba - ukratko je za Kurir rekao stric Aleksandre Subotić, koja ga je optužila za fizičko zlostavljanje.

