SERIJA SINĐELIĆI: Džejeva ćerka šminka Tihog!

Mlađa ćerka Džeja Ramadanovskog, Marija, šminka glumce u seriji „Sinđelići“.



Folkerova naslednica zadužena je za izgled Voje Brajovića, Borisa Komnenića, Brankice Sebastijanović, Dragane Mićalović i drugih.



Sjajno prihvaćena



Od svih je na nju najveći utisak ostavio Tihi iz čuvenog filma „Otpisani“.

- Ekipa serije je super. Glumci su sjajni. Voja je legenda. Kad je saznao čija sam ćerka, rekao je: „Zašto mi nisi rekla da si ćerka mog brata Džeja?“ Nisam želela da se zna da mi je on otac jer ne želim da se priča kako sam privilegovana. Ovaj posao sam veoma ozbiljno shvatila i tako se i ponašam. Želim sama da se dokažem. Glumci koji su saznali čije sam dete oduševili su se - kaže Marija.

Ima tatinu podršku



Upitali smo je da li joj otac sređuje poslove.

- Tata mi je samo pomogao u odluci da upišem Školu za negu lepote. Oduvek je pričao kako ću praviti umetničke maske i to se ispostavilo kao tačno. Oduševio se kad sam mu rekla da će to biti moj životni poziv. Ovaj posao sam dobila slučajno. Upoznala sam čoveka koji me je preporučio za ovu seriju. Pozvali su me na razgovor i srećna sam što sam dobila taj posao - kaže Marija.



Ona kaže da je zadovoljna platom, ali i uslovima u kojima radi.

- Želim da opravdam poverenje koje su mi poklonili. Za mene je ovo velika čast i uopšte mi nije teško da i po ceo dan budem na snimanju - završava Džejova ćerka.

Sve nasledila Šalio se na njen račun

TATA KAŽE DA SAM LOPOV NA NJEGA



Džejova naslednica ističe da je njen tata iz šale znao da kaže kako je lopov na njega.

- Znao je da kaže da sam kao mala krala novčanike. To su njegove fore. Navikla sam na svog oca, on je to što jeste. Duhovit je i nikada me nije učio da kradem, ali znao je da se našali na taj račun. Ponosna sam na njega jer me je izveo na pravi put. Uvek je bio tu za mene. Danas je ponosan što sam izrasla u odgovornu i ozbiljnu mladu ženu - ističe Marija.

Autor: Foto: Dragana Udovičić,Foto: Privatna arhiva