SINAN SAKIĆ NAPAO KARLEUŠU JER JE REKLA DA ON PEVA DŽIBERSKE PESME: Evo kako je Jelena reagovala

Jelena Karleuša otkrila je da ju je pevač Sinan Sakić napao jer je navodno izjavila da on peva džiberske pesme.

Karleuša je hvalila takmičara Zvezda Granda a tom prilikom je priznala da je imala neprijatnu situaciju sa kolegom.

"Napo me Sinan Sakić, rekao mi "Zašto si rekla da pevam one džiberske pesme?" Ja sam mu rekla da ja pevam njegove pesme. Nisam mogla da mu objasnim da ja to nisam rekla, jer i ja pevam njegove pesme", objasnila je Jelena.

