SNEŽANA DAKIĆ IZBIRLJIVA: Ona traži IMUĆNOG partnera, ali MORA i da ima ...

Muškarci koji žele da zavedu Snežanu Dakić, prvenstveno moraju biti imućni.

"Iskrena da budem, stvarno me dugo nije osvojio nijedan muškarac. Privlači me kada muškarac ima ceo paket, privlači me kada je muškarac moćan, imućan, šarmantan i da bude profesionalno ostvaren, ali pre svega toga mora da mi se dopadne fizički", rekla je otvoreno Snežana.

Ona je priznala da muškarac mora da bude imućan iz prostog razloga što ne želi da se zabavlja sa nekim ko je u suprotnosti sa njom, tj. nije poslovno ostvaren.

"Ako pitaju na portalima da li sam slobodna, jesam. Evo konkurs je otvoren", izjavila je Dakićeva.

