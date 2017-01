SNEŽANA ĐURIŠIĆ SAMA NOSI KOFER: Diže iz benča!

Pevačica je nakon snimanja „Grandove“ emisije podigla težak kofer i uputila se ka svom automobilu. Koleginice su joj dobacivale: „Snežo, nađi neku mušku ruku da ti pomogne“, a ona je samo odmahnula glavom.



Sama je svoj kofer dovukla do kola, i to s osmehom na licu. Snežana je izgleda dobro utrenirana i u kondiciji, pa joj jedan kofer ne predstavlja nikakav teret. Taman joj dobro dođe da malo zategne mišiće kad već nema kavaljera da joj pomogne.



J. C. S.

Autor: Foto: Stefan Jokić