ŠOK INTERVJU MIROSLAVA ILIĆA: Svi pišaju po meni! A od Šutanovca me boli glava

Miroslav Ilić otvorio je dušu za Kurir i otkrio najveće tajne o kojima je decenijama ćutao! Slavuj iz Mrčajevaca sledeće godine slavi 45 godina uspešne karijere koncertima na prostorima bivše Jugoslavije, a jedan od njih trebalo bi da održi u Hrvatskoj, gde je jedan od retkih srpskih pevača koji puni hale.

- Najviše cveća u životu dobijao sam na koncertima u Zagrebu. Posle svakog nastupa sam mogao da otvorim cvećaru.



Mora da vam imponuje to što su žene ludele za vama.

- Tačno je da su bile lude za mnom, ali mislim da je više zbog toga što sam pevač, a ne zbog fizičkog izgleda.

Šta vam danas fali?

- Počeo sam da sanjam moje Mrčajevce, zato želim Beograđanima da kažem doviđenja! Moja krv je seljačka i to je moja prirodna sredina. Najveću popularnost sam imao dok sam živeo u Mrčajevcima. Tamo sam ja Miro, njihov dečko koga znaju od rođenja.



Imate i nacionalnu penziju, od koje možete da uživate u rodnom kraju.

- E, to mi je tek preselo! Najlakše je nas, koji smo dobili to priznanje, išutirati, popišati i popljuvati! Hteo sam da se odreknem te penzije, ali su me odgovorili. Nisam se odrekao, ne zato što sam socijalno ugrožen, nego zato što sam to doživeo kao statusno priznanje. Ljudi misle da ja dobijam ne znam ni ja kakve pare, a to je svega 45.000 dinara mesečno.



Imate li beneficije zbog toga što vam je Dragan Šutanovac zet?

- Zbog toga sam imao samo glavobolju! Ujedali su me sa svih strana. Nemam favorita u politici. Koliko vidim, političari će uskoro početi sami sebi da lupaju šamare. U našoj kući se ne priča o politici!



Kako izgleda dan u vašem domu?

- Zgranuli biste se kada biste videli kako sam ja samo običan čovek. Svaki dan idem na pijacu, družim se s prodavcima. Uživam u običnim stvarima. U mom domu nema ničega što podseća na posao kojim se bavim. Čuvam trofeje, priznanja, zlatne ploče, ali nisam ih stavio na mesto da svaki dan blenem u njih. Ja sam samo jedno dete koje je bog pogledao i dao mu nešto što nije drugom. Ali to ne znači da treba da se popnem na vrh brega i da se popišam na ljude!



Zašto ne želite da pričate o problemima koje imate s Mirjanom Antonović, koja tvrdi da s vama ima vanbračnog sina Devina?

- Objasniću to ovako. Iznenadili biste se kad biste znali ko su moji prijatelji. To su čestite familije, koji se bore za život. Moji prijatelji nisu iz muzičkog sveta, ne zato što sam ja neki drkadžija ili nepodnošljivi čovek, nego zato što su me izdali mnogi, prodali su me za sitnice. Plaćam veliku cenu slobode. Celog života sam bandoglavo želeo da sačuvam slobodu jer neću da pripadam nigde. To vam je jasan odgovor.



Ima li nade da se pomirite sa Lepom Brenom?

- Više nema šta da mislim o Breni, niti mislim da ona razmišlja o meni. Godine koje smo proveli zajedno bile su najlepše i njoj i meni. Eto, razišli smo se jer smo različitih karaktera. Ja nikad nisam želeo moć jer me to plaši.

Bez kontrole

KAD SE NAPIJEM, SVE VREĐAM!



Kada ste se poslednji put napili toliko da ste polomili sve čaše od kristala?

- Do 1989. sam lomio čaše. Te godine sam stavio tačku i izvukao se iz te priče. Bio sam veoma prljav igrač kad popijem. Razbijao sam sve po lokalu, vređao ljude oko sebe. Kad se napijem, nisam znao da se kontrolišem. Alkohol me je uništavao. Zato sam i stao s pićem jer je moj jedini problem bio što u stvari ne podnosim alkohol, a voleo sam druženje. Želeo sam da se takmičim s drugima, ali i sa samim sobom.

Autor: Foto: Dragana Udovičić,Foto: Zorana Jevtić