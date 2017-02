ŠOK: Mika će pokazati onu stvar i dokazaće da je muško

Bivši učesnik „Velikog brata“ Mika Vasić promenio je pol.



Ova vest juče je preplavila portale iz cele bivše Jugoslavije, a uz nju je objavljena i fotografija na kojoj je jedan od blizanaca Vasić obučen kao žena. Mika ima dugu periku, štikle i sedi prekrštenih nogu.



http://chats.viber.com/kurir

S obzirom na to da je frizer iz Velike Plane više puta u rijalitiju izjavljivao da bi voleo da postane žensko, pozvali smo njegovu porodicu kako bismo proverili da li je zaista bio na operaciji promene pola. Javila nam se njegova majka Rada, koja je istakla da je Mika i dalje muškarac.- Gledamo sliku i smejemo se. To je Fotošop. Da li misliš da bi pored svih nas moji sinovi mogli da promene pol? Oni su rođeni muškarci, ne mogu biti žene. Da izvineš, ali trebalo bi ti da dođeš kod nas u goste i vidiš da ima muški polni organ u gaćama. Oprosti na ružnom rečniku, ali drugačije ne umem da ti objasnim. Moraće onu stvar da pokaže da bi se svi uverili da nije postao žena. Ju, svašta! - rekla je Rada, a zatim joj je slušalicu oteo Mikin brat blizanac Giba.- To nije moj brat. Neko je njegovu glavu stavio na žensko telo, tačno se primeti da je glava veća od tela. Ljudi se sprdaju s nama, verovatno su ljubomorni - poručio je Giba.

Autor: Foto: Dragana Udovičić,Foto: Instagram