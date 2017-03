ŠOK: Nataša iznenadila Ljubu razvodom!

Ljuba Jovanović zatečen je odlukom Nataše Bekvalac, koja je preko noći odlučila da se razvede, saznaje Kurir.



Kako nam je ispričao izvor blizak bivšem rukometašu, poslednjih nedelja ništa nije slutilo na to da će pevačica odlučiti da okonča dvogodišnji brak. Nataša je svom suprugu naprasno saopštila da mora da se iseli iz stana i da je već podnela zahtev za brakorazvodnu parnicu.



- Ljuba je iznenađen Natašinom odlukom. Rekao mi je da su u poslednje vreme imali nesuglasice, ali je verovao da će sve to rešiti. On je bio spreman na sve samo da sačuva brak, želeo je dete s Natašom. Prevare u braku nije bilo. Ljuba o drugoj ženi nikada nije ni razmišljao - rekao je Ljubin blizak prijatelj za Kurir.Jovanović je, priča naš sagovornik, pokušao da ubedi Natašu da odustane od razvoda, ali nije uspeo. Ona je čvrsto rešila da okonča njihov brak i prošlog četvrtka je posetila advokata Nenada Aleksića iz Novog Sada i angažovala ga da je zastupa. On je spakovao svoje stvari i otišao u hotel.- Pošto je morao na brzinu da se iseli, nije imao vremena da traži stan, pa se na neko vreme smestio u hotel. Narednih dana će iznajmiti stan u koji će se preseliti. Pogodila ga je Natašina odluka, ali nije klonuo. Nastavio je da radi u Pionirskom parku i juče je bio na poslu - zaključio je naš izvor.

Ozbiljna pred put... Nataša na aerodromu

Neće da se slika

KRIJE SE OD FOTOGRAFA



Ljuba Jovanović je skoro dve godine na funkciji direktora sportsko-rekreativnog centra Pionirski grad. On je i prethodnih dana redovno odlazio na posao i obavljao svoje dužnosti. U to se juče uverila i naša ekipa, koja je bivšeg rukometaša čekala ispred službenog ulaza pred kraj radnog vremena, ali on je uspeo da se sakrije i utrči u automobil kad je ugledao našeg foto-reportera.

Trudio se da bude kao drugi otac

LJUBI NEDOSTAJE NATINA ĆERKA HANA



Otkako se iselio iz stana u kojem su doskoro živeli, Ljuba i Nataša se nijednom nisu ni čuli ni videli. Ona je dan nakon što je angažovala advokata otputovala u Beč na nastup, a juče je odvela ćerku u Diznilend.

- Ljuba mi je rekao da s Natašom nije u kontaktu, što je i razumljivo u takvim situacijama. Njemu mnogo nedostaje Hana i voleo bi da nastavi da je viđa i posle razvoda od Nataše - rekao je naš izvor.

Pozvali smo Ljubu, ali se on nije javljao na telefon. Nije odgovarala ni Nataša, koja je juče s ćerkom Hanom otputovala u Pariz. Na aerodromu je izgledala snuždeno.

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

PRVO OGLAŠAVANJE I POJAVLJIVANJE POSLE ODLUKE O RAZVODU: Evo šta je Nataša Bekvalac rekla o Ljubi



http://chats.viber.com/kurir

Autor: Foto: Kurir,Foto: Dragan Kadić