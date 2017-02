ŠOKANTNI SNIMAK RAZGOVARA ČABARKAPE I SRBOLJUBA: Pretio Subotiću, a evo šta se DOGOVORIO sa Ljubom!

"Srbo, šta to radiš? Slikaš moje tabilce, moje automobile. Ne diram te, ne diraš me. Bolje ti je da se smiriš prema tebi sam sad ok, ali nemoj da prekoračiš tu granicu", kazao je Čabarkapa.

LJUBA IZGUBILA KONTROLU KADA JE ČULA VEST O ČABARKAPI: Nasrnula na Vesnu, reagovalo OBEZBEĐENJE

Na to je Srbo odgovorio:

"Bolje ti je da budeš dobar. Nemoj tako da razgovaraš sa mnom. A šta ti ja radim, jel te diram fizički, jel te ugrožavam? Mogu da budem još gori."

Ovaj intrigantni razgovor se nastavio dalje, i uskoro je pomenuta i Ljuba Pantović i njena ćerka Aleksandra. Čabarkapa je Srboljubu naglasio navodni dogovor koji je postojao između njega i Ljube.

Foto: Zoran Jevtić

"Moje ponašanje je normalno jer se mala smirila. Mene je nešto Ljuba zamolila i ja ću da je ispoštujem. Zamolila me da ne dolazim kući dok je ona tu", rekao je on aludirajući na Aleksandru.

Takođe Srba je upozorio na nešto što mu se navodno dešava u kući, a tiče se intime - on je navodno čuo kako neko vodi ljubav.

"Bilo je cepanje žestoko. Ja nisam video, ali trajalo je sat vremena. Ja znam šta se to čuje i kako se čuje", rekao je Čabarkapa.

Autor: Foto: Zorana Jevtić,Foto: Printscreen