ŠOKANTNO! DOČEKALI NOVU GODINU UZ POKOJNU JELENU MARJANOVIĆ: Grand pustio snimak ubijene pevačice!

Gledaoci Grand televizije su srpsku Novu godinu dočekali uz pokojnu Jelenu Marjanović! Iako svake godine snimaju i po 30 sati novogodišnjeg programa, čelnici najveće izdavačke kuće odlučili su da za doček emituju stari snimak u kojem je u prvom planu tragično ubijena pevačica.



To novogodišnje veselje snimljeno je krajem 2015, a deo u kom se pojavljuje Jelena do sada nije emitovan. Ona je u najvećem delu programa igrala, dok su njene kolege pevale, a kasnije je s Markom Gačićem otpevala duet „Ti i ja“.

Jedan od poslednjih TV nastupa... Jelena Marjanović s kolegama na sceni „Granda“

Tim povodom pokušali smo da stupimo u kontakt s PR službom televizije Grand, ali ona nije odgovarala na naše pozive. Pozvali smo i Jeleninog muža Zorana Marjanovića.- Hvala Grandu što pušta Jecine snimke, da ne padne u zaborav. Samo zli jezici mogu da kažu da to rade da bi podigli gledanost, ja ne gledam to tako. Ja s Grandom imam dugogodišnju saradnju, oni su Jeci mnogo pomogli i zaista su od srca prihvatili njen povratak na scenu. I svaku novu Jecinu pesmu koju sam uradio Grand je propratio maksimalno. Ona je bila presrećna zbog toga. Da nije bilo Granda, nikad ne bi bile ovekovečene Jecine poslednje pesme i emisije, što nama kao njenoj porodici i Jecinim fanovima mnogo znači kao uspomena koja ostaje iza nje - kaže Marjanović za Kurir.

REAGOVANJA



Mina Kostić

Plače mi se



- Svaki put zaplačem kada vidim Jelenu ili pročitam nešto o njoj. Najžalije mi je njene ćerke, koja prolazi kroz svu tu torturu. Tužno je to što Jelena nije bila popularna dok je bila živa, ali to ne znači da ne treba puštati njene snimke na televiziji.



Nemanja Stevanović

To je normalno



- Ne smatram da je loše što je Grand televizija pustila taj snimak, naprotiv. Zašto da ne. Postoji dosta pevača koji su pokojni i njihovi spotovi se puštaju na televizijama, to je normalno. Grand nije imao loše namere i njemu ne treba takva vrsta marketinga.



Nada Topčagić

Teško mi je



- Nisam gledala tu emisiju i ne znam više šta bih mogla da kažem o Jeci a da već nisam rekla. Sve to mi je postalo previše teško. Svaki dan vidim neke tekstove o njoj. Sad se svi javljaju, svi bi nešto da kažu, a ljudima je dosadilo da slušaju o tome.