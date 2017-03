ŠOKANTNO: Studentima prete smrću zbog Raste!

Fanovi Stefana Đurića Raste koji žive u Studentskom domu u Čačku našli su se na udaru, i to samo zato što vole njegovu muziku.



Na društvenim mrežama osvanulo je obaveštenje da je u pomenutom centru striktno zabranjeno puštanje hitova supruga Ane Nikolić - jer ih u suprotnom čeka smrtna kazna:



Podeljeno mišljenje



- Obaveštavaju se studenti, stanari doma, da je glasno puštanje Raste od sada kažnjivo smrću - navedeno je u obaveštenju, uz jasnu opomenu sledeće sadržine:

- Usluga dekapitacije nije besplatna i sve troškove snosi prekršilac - stoji na istom papiru, a u potpisu „Studentski centar Čačak“.



Ovim povodom pozvali smo upravnika Zorana Radomirovića, koji nam je pojasnio situaciju.

- Verujte da sam obišao sve oglasne table u domu koje su pod ključem i da to obaveštenje nisam video. Studentima svašta može da padne na pamet. Naravno da znam ko je Rasta i nemam ništa protiv toga da studenti slušaju njegovu ili neku drugu vrstu muzike. Neko voli njegov rad, neko ne, i to je sasvim u redu - smatra Radomirović.



On kaže da se u domu ne sluša glasno muzika:

Upozorenje... Papir sklonjen s oglasne table Disciplinovani



- Studenti koji borave kod nas su disciplinovani. Muzika se ne pušta glasno, a ni preko razglasa. Mislim da je to obaveštenje osvanulo na društvenim mrežama iz šale. Da je to bilo postavljeno kod nas u domu, neko od zaposlenih bi to sigurno primetio, posebno zato što na oglasne table kačimo samo ono što je zavedeno. Verujte mi da sam iznenađen što je tako nešto osvanulo i zato mislim da je bilo iskonstruisano. Na internetu svako može da napravi i napiše šta želi - zaključuje Radomirović.



Pokušali smo da stupimo u kontakt i s Đurićem, ali nije odgovarao na naše pozive.

Autor: Ljiljana Stanišić,Foto: Damir Dervišagić