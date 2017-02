ŠOKANTNO! ŽENE ODABRALE: Đole Đogani je zgodniji od Radojičića!

Đole Đogani najbolji je frajer na domaćoj javnoj sceni, odlučilo je osam poznatih dama.



Suzana Mančić, Nataša Aksentijević, Snežana Dakić, Sofija Rajović, Sandra Afrika, Gabrijela Pejčev, Dušica Jakovljević i Irina Kruška smatraju da je denser u pedeset šestoj godini zadao domaći zadatak mlađim muškarcima kako treba da izgledaju. One su svojim glasovima u emisiji „Paparaco lov“ napravile top-listu od 20 muškaraca i od svih njih najvišu ocenu je dobio trostruki tata i deda trogodišnje Tije.

- Nije preterano nabildovan. Neko i sa 25 izgleda bezveze, a neko kao Đole Đogani savršeno. Sve stoji na svom mestu. Muževan je, ima visinu. Čista desetka - bila je oduševljena Suzana Mančić, s kojom se složila i Snežana Dakić.- Vidi se da trenira i da je jak. Muškarac u najboljim godinama. Snažan je. Svaka čast.Ovakav izbor mnoge je šokirao, naročito što se na drugoj poziciji našao glumac Aleksandar Radojičić Balerina. Iako ima sjajne pločice na stomaku i vole ga devojke, on nije uspeo da pobedi Đoleta. Treću poziciju je zauzeo Aleksandar Milić Mili, dok je tek na četvrtoj poziciji Novak Đoković. Njemu su poznate dame zamerile što je previše mršav. Peto mesto pripalo je Andriji Miloševiću, i to zahvaljujući njegovoj harizmi.- Šarmantan je i duhovit. Može da ima još sto kila, od mene će uvek dobiti 10 - rekla je Sofija.

Paljba Nataša „DNK“ likuje zbog razvoda

LEKA I NINA SU KAO DEDA I UNUKA!



Nataša Aksentijević, voditeljka emisije „DNK“, pozdravila je razvod Branislava i Nine Lečić. Ona smatra da ta veza nikada nije ni trebalo da postoji i oštro ju je osudila.

- Toliko mi je drago što su se razveli, bili su mi odvratni. Deda i unuka, ja to ne razumem. Ne mogu da razumem ni taj tupe koji je stavio na glavu. Zamišljam ga kao nekog izopačenog - rekla je Nataša komentarišući Lekin izgled. On je na kraju zauzeo 17. mesto.