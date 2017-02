ŠOU POČINJE: Pink hoće Zmaja na Farmi!

On je imao ponudu da opet bude deo Hepijevog šoua, ali je to odbio, a sada bi mogao da se okuša i u seoskom rijalitiju

Ilija Grahovac, iliti Zmaj od Šipova, dobio je primamljivu ponudu da učestvuje u osmoj sezoni rijalitija „Farma“, saznaje Kurir.



Stočar iz Republike Srpske domaćoj publici postao je poznat kao takmičar u „Parovima“, gde je boravio godinu dana. On je imao ponudu da opet bude deo Hepijevog šoua, ali je to odbio, a sada bi mogao da se okuša i u seoskom rijalitiju.

- Zmaja smo zvali pre nekoliko dana i dali mu ponudu da uđe na „Farmu“ jer je zanimljiva osoba za rijaliti. On je neprestano ponavljao da je razočaran u takve igre jer nije pobedio u dve sezone „Parova“, pa zato misli da je šou namešten. Trebalo bi da se oko 20. februara sastanemo s njim i da o svemu razgovaramo uživo - rekao je naš izvor s Pinka.



Kako smo ranije objavili, „Farma 8“ planirana je za kraj februara, najkasnije za početak marta. Do sada su ljudi iz produkcije pregovarali sa mnogo potencijalnih učesnika, među kojima su Maca Diskrecija, Nenad Marinković Gastoz, Ava Karabatić, Saška Karan, Miloš Bojanić, Vesna Vukelić Vendi i naravno Zorica Marković, rekorder po broju učešća u ovom rijalitiju.



I. E.









Autor: Foto: Zorana Jevtić,Foto: Nemanja Pančić