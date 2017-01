SPAVA SA MUŠKARCIMA ZA PARE DA BI PREŽIVELA! Maca Diskrecija priznala: Ja sam PROSTITUTKA!

Iako je taj "posao" u Srbiji nezakonit, Senada Nurkić ne strahuje od toga da će završiti iza rešetaka.

"Članovi moje porodice, ujedno i moja majka Enesa, podržavaju me u odluci da se bavim prostitucijom. To je posao kao i svaki drugi. Ja moram da prodajem telo da bih preživela, a i da bih pomogla njima. Ne vidim u tome ništa loše", brutalno je iskrena bivša učesnica "Parova" u intervjuu za Alo.

Maca je otkrila i zašto se ne bavi pevanjem, s obzirom da se oprobala i u tim vodama.

"Novac koji sam zaradila boraveći u rijalitiju, a koji sam htela da uložim u karijeru, dala sam mojima da otplate dug, pa sam zapostavila pevanje, ali biće i toga, nadam se. Ne odustajem od namere da se bavim pevanjem. Sada mi je želja da uđem u "Farmu", rekla je bosanska starleta, koja redovno na društvenim mrežama provocira golim slikama i vrućim snimcima.Iako je prostitucija u Srbiji nelegalan posao, Maca se ne plaši da će završiti iza rešetaka, jer navodno ima dečka koji joj čuva leđa.

foto Dragan Kadić

"Ne bojim se zatvora. Ti što bi da me zatvore zbog ku*vanja, neka mi plate račune i sve potrepštine za život. Imam dečka političara i on će neće dozvoliti moje hapšenje. On me štiti od bilo kakve kazne", kaže Maca Diskrecija, koja je iznela sve tajne na videlo i ni najmanje se ne stidi toga što voli seks. Ipak, bira da spava sa zgodnim i lepim muškarcima.

"Moje usluge koriste uglavnom biznismeni. Kada im žene nisu kod kuće, ja dođem na partiju seksa kod njih u stan, a neki dolaze i kod mene. Uglavnom mi dolaze lepi i zgodni momci. Neke devojke mogu to samo da sanjaju, kunem vam se. Osim toga mi plate, daju mi i neke skupe poklone parfeme, veš, nakit", pohvalila se Maca.

foto Dragan Kadić

(alo) Pratite KURIR na VIBERU: http://chats.viber.com/kurir

Autor: Foto: Damir Dervišagić