SRBA PRIZNAO ZAŠTO SE UDALJIO OD BRATA: Sam sam odgajio Karađorđa, a evo kako je postao kriminalac

Emisija je počela pitanjem o odnosu Karađorđa i Srboljuba, a evo šta je on sve otkrio.

"Da, mi u detinjstvu živeli sami, otprilike od 6. razreda do bratovih 16 godina", rekao je Srboljub a onda objasnio detaljnije.

"Negde do mog 6. razreda mi smo živeli kod jedne bake u Kaluđerici. Bila je naš staratelj ali kasnije nije mogla da nas čuva jer smo bili malo vragolasti. Roditelji su bili u Nemačkoj, obilazili su nas, naravno. Onda smo se preselili u tu jednu kuću i ja sam čuvao brata do njegovih 16 godina, sami, bez ičije pomoći."

Kako je otkrio, dok je on bio u vojsci brat je otišao u Nemačku, gde ga je ponelo sve i postao kriminalac.

"Pokušao sam da mu pomognem, da kažem da je uradio to i da dalje ne treba. Međutim, nije me slušao. Strahovao sam za njega. Najgori su bili upadi policije. Kasnije se on pridružio državnoj bezbednosti ali je brzo izašao iz toga", rekao je on.

Aleksandra Subotić je prekinula govor njenog strica i dodala:

"Moj tata nikad nije radio za državnu bezbednost! Znam kako on razmišlja. Svako ko je radio za državnu bezbednost kasnije je bio ubijen i to moj tata nikad nije hteo."

Međutim, Srboljub je odgovorio:

"Ona je mlada, ne zna šta priča. Valjda ja znam više o mom bratu nego ona. Ona je mlada i ne zna te stvari", rekao je on.

Skriveni se javio i okrivio Ljubu i Aleksandru da su ukaljale porodicu Subotić, a da je Srboljub tu da brani čast porodice.

"Mislim da sam ja tu da branim čast Subotića. Ja sam napravila jednu grešku veliku dok je ova osoba napravila milion", rekla je Aleksandra i pitala da li ih je ćuvala baka Ruža, ali Srboljub je to demantovao i otkrio da se baka zvala Marija.

"Onda ja ovde saznajem da je ceo moj život laž i da je mene moj otac sve lagao", rekla je Aleksandra

