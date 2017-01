STANIJA NE ŠTEDI: Kupuje stan u Beogradu a od cene će vam se zavrteti!

Ona je sa agentom obišla nekoliko stanova, od kojih je jedan dupleks, a baš taj joj je zapao za oko.

"Stanija je odavno planirala da proda stan u Novom Sadu, jer je njena karijera sada vezana više za Beograd od kada je počela da peva, zbog čega se bacila na traženje budućeg doma. Kako ni sama nije očekivala da će munjevitom brzinom da se zahukta njena pevačka karijera, te da ima tezge na kojima mnogo zarađuje, nije ni sanjala da sebi može priuštiti stan na luksuznoj lokaciji. Ona je sa agentom posetila izvođača radova i šmeknula jedan dupleks. Kako iz stana pogled puca na reku, to vuče veću cenu, za koju Dobrojevićeva trenutno nema novca.

Međutim, oni su joj obećali da će joj uz kaparu rezervisati ovu nekretninu dok ne bude imala pun iznos", kaže izvor blizak Staniji.

Stan koji je merkala starleta košta tri hiljade evra po kvadratu, a kako je reč o dupleksu od 150 kvadrata, njegova cena je 450.000 evra.

"Stanija bi trebalo ovih dana da potpiše predugovor i ugovori sve detalje. Ona je uveliko angažovala i dizajnere, koji bi njen budući dom doveli do savršenstva. Iako je gledala još nekoliko stanova na drugim lokacijama, ovaj u kompleksu "Beograd na vodi" joj se najviše dopao", kaže naš izvor kroz smeh, aludirajući na to da mala nije mutava.

Kako bismo proverili naše navode, pozvali smo Staniju uz izgovor da joj čestitamo Novu godinu i Božić, a usput je pitali i za poklon kojim planira da časti sebe. Iako u prvi mah delovala zbunjeno, Stanija je priznala da ozbiljno razmišlja o kupovini ove nekrtnine.

"Već duži vremenski period razmišljam o prodaji stana u Novom Sadu i kupovini nekretnine u Beogradu. Ipak više vremena provodim u prestonici i ne mogu sv akodnev no da putujem. Kako mi se ne bi izjalovilo to što sam planirala , ne mogu ništa da vam kažem, ali obećavam da ću vas pozvati da zalijemo kada potpišem ugovor. "Beograd na vodi" je jedna od najlepših lokacija, ali ne želim da otkivam da li će to biti moj konačan izbor", rekla je Dobrojevićeva.

Jedino oko čega se brine Stanija jeste to što će prvi kompleks zgrada biti završen tek 2019. godine.

