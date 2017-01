NJEGOVI JE NISU HTELI ZA SNAJKU, PA SE UBIO! STOJA NOVAKOVIĆ: Posle smrti muža živela sam u PAKLU!

Stoja Novaković progovorila je o smrti muža, koji se, prema pričama meštana Perleza, ubio jer njegovi roditelji nisu prihvatali da im snajka bude pevačica.

- Moj život je bio težak. Mlada sam se udala, dete sam rodila sa 17 godina. Imala sam dobrog i finog muža, međutim, desila se ta nesreća i sa 19 godina sam ostala udovica - sa suzama u očima je ispričala Stoja.



Muško laktanje



- Tada nastaje moj desetogodišnji pakao. Teško je biti detetu i majka i otac, brat, sestra. Prošla sam trnovit put. Majka i otac su mi pomogli. Čuvali su mi dete da bih ja mogla da radim. Živela sam u nemaštini. Teško mi je bilo da sve to prevaziđem. Tada ni o čemu nisam maštala, samo sam razmišljala kako sina da izvedem na pravi put, kako da sačuvam čist obraz, muški sam se laktala - navela je Stoja i otkrila da s ocem nije pričala godinu dana.



Nije pričala s ocem



- Prekinuo je kontakt sa mnom kada je saznao da pevam po kafanama. Tada sam imala 16,17 godina. To mi je teško palo, ali sam odlučila, ne da bih mu se suprotstavila, nego da dokažem da je ovaj posao ozbiljan. Vredno sam radila, a on mi je uporno govorio da od mene neće biti ništa, da sam gilipter, kafanski čovek. Uspela sam da dokažem da je sve to pogrešno. Pomirila nas je majka - završila je Novakovićeva.

