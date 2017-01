STRIC ALEKSANDRE SUBOTIĆ OTKRIO SVE: Pozdravio Kristijana a onda počeo da iznosi SKANDALOZNE DETALJE

On se pojavio kako bi potvrdio sve ono što je Kristijan Golubović nedavno poručio iz zatvora.

Čim ga je ugledala ćerka Ljube Pantović izletela je napolje, počela da plače, pokazala stricu srednji prst, a onda je on zgrožen njenim postupkom počeo da priča.

"Mrzim taj svet, ali na žalost imao sam u poslednjih 20 godina kontakte sa takvim ljudima. Upoznao sam mnoge, ali mi se nije desilo u životu da neko napadne na porodicu. Znači, da ponizi porodicu zbog bolesnog uma. To je učinio Aleksandar Čabarkapa, nabeđeni kriminalac, čovek koji nema grama mozga, čovek koji pokušava da bude kriminalac, jer on u stvari nije kriminalac. On je čovek koji dobija redovno batine po zatvorima, tuku ga baš zato što je uradio ovo što je uraio. Znači, Kristijan je rekao kompletnu istinu koju ja znam. U vreme tog dešavanja Čabarkapa je stajao na prozoru stana koji je zauzeo, nasilno. Ja sam mu rekao: "Čabarkapa, Kristijan te je prebio kao malog majmuna!" On nije znao šta će, hteo je da izleti kroz taj prozor. Pozdravljam Kristijana, rekao je istinu!", počeo je Srboljub, dok su svi ukućani pažljivo slušali.

"Sticajem okolnosti moj brat (Aleksandrin otac Karađorđe) je završio u zatvoru na taj način što mu je prijatelj doveo prijatelje da provere neke muzičke uređaje. Ispalo je da je to iznuda, na kraju, i da je moj brat završio u zatvoru zbog toga. Znači, ljudi koji su posle svedočili u sudu rekli su da je to sve scenario koji se sticajem okolnosti desio, ali brat je osuđen. Brat odlazi u zavtor, Aleksandra ostaje sama kod kuće na milost i nemilost. Znači, dva meseca borbe sa lokalnim kriminalcima, između mene i njih. Ja pokušavam da izbacim te ljude, da ne maltretiraju devojčicu od 16 godina. Međutim, nisam uspeo tog momenta. Posle dva meseca pojavljuje se gospođa Ljuba koja je razvedena od mog brata", istakao je Srboljub.

On je rekao i da njegovo ponašanje jeste bilo malo grublje kada je Aleksandra u pitanju:

"Moje ponašanje jeste bilo grublje. Dete od 16 godina u pubertetu… Ona je mislila da je osvojila svet! Majka je ne posećuje, otac je u zatvoru", priznao je Subotić.

On je objasnio i kako se “izborio” sa muškarcima koji su tada navodno bili oko Aleksandre.

"Ne možeš sa kriminlcima lepo. Samo visok kriminal reaguje na lepu reč. Na đilkoše ne deluje. Moraš da im kažeš: "Izađi napolje iz kuće!" Oni koji su to shvatili izašli su. Između ostalog, tu je bio i bivši dečko Aleksandre Subotić. On je rekao: "Srbo, svaka ti čast. Ja idem i nikad se više neću vratiti ovde." Nikad se nije ni vratio", tvrdi Srboljub.

A onda se uključila i Aleksandra.

"Vidim da se opet kopa po mojoj prošlosti, pa da odgovorim. Mene niko nikad maltretirao nije. Što se tiče mog bivšeg dečka kog on pominje, taj moj bivši dečko je imao isto sukob sa Čabarkapom. Srboljub ubotić, kad sam ja ušla u vezu sa Čabarkapom, je bio prva pristalica Čabarkape, u tom trenutku. Zašto? Zato što sam ja tada kada sam dolazila u kuću mog oca zvala dosta drugara, pravila žurke, njemu je to smetalo, on je gasio struju… Dešavalo se da gasi struju, da upada sa bejzbol palicama… Ti ljudi nisu kriminalci. To su moji prijatelji koji su imali od 17 do 30 godina", branila se Aleksandra.

Autor: EPK,Foto: Printscreen