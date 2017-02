SUKOB Snežana Đurišić: Više pričam sa Mrkom nego sa Bekutom!

Snežana Đurišić konačno je progovorila o sukobu sa Anom Bekutom. Nekadašnje prijateljice ne pričaju godinama, ali o razlozima zbog kojih su prekinule prijateljstvo do sada nisu javno govorile.



Pevačica je rešila da prekine zavet ćutanja i ispriča sve o svom odnosu s koleginicom s kojom se često sreće na snimanjima „Zvezda Granda“.

- Dozvolićete mi da jedan deo ostavim privatno za sebe, a taj drugi ću reći na sledeći način: Svaki čovek u svom životu ima pravo da odluči ko će mu biti prijatelji i isto tako da odluči ko to neće biti - rekla je Snežana u emisiji „Pres pretres“.



Ona je istakla da, i pored toga što ne priča sa Anom, s njenim partnerom Milutinom Mrkonjićem ima normalnu komunikaciju.

- Sa Anom Bekutom komuniciram onoliko koliko treba u „Zvezdama Granda“. Mi smo profesionalci, žene koje nemaju ništa jedna protiv druge, bar ja nemam protiv nje. Susrećem se i sa Milutinom Mrkonjićem jer je sa Anom stalno na snimanjima. Kad ga vidim, normalno pričamo i ponašamo se, možda i više nego sa Anom - ispričala je Đurišićka, koja se dotakla i Zorice Brunclik, s kojom je takođe prekinula svaki kontakt.

- Te dve dame koje se zovu Zorica Brunclik i Ana Bekuta, ono što mogu reći jeste da su to žene koje su i te kako iza sebe ostavile jedan trag koji traje i koji će trajati, a to šta ja privatno mislim o njima i one o meni, to prosto od mene niko neće ćuti - rekla je Snežana.



Pevačica se nadovezala i na opasku voditelja Siniše Medića kako je sa Brunclikovom pevala zagrljena na koncertu.

- Dokaz da se Zorica i ja ne mrzimo su slike na kojima smo zagrljene na koncertu. Možemo nekad da se naljutimo jedna na drugu i treću i da ne pričamo jedno vreme. Ne živim i ne ponašam se tako zarad publiciteta, što ne bih mogla da garantujem za drugu stranu. I ne zanima me - izričita je bila pevačica.

Ne opravdava Jelenino pljuvanje po Ceci

KARLEUŠA JE NEPRISTOJNA!



Snežana se dotakla i skandala kada je Jelena Karleuša pogrdno komentarisala to što su se ona i Brena slikala sa Cecom.

- Bile smo na slavi kod našeg prijatelja Žike. Ceca, Brena i ja smo se slikale za Instagram. Ja sam tu fotografiju pred njima okačila i te noći sam otišla u Italiju na skijanje. Kad sam stigla i prikačila se na vaj-faj u hotelu, telefon je počeo da mi skače po stolu od silnih obaveštenja. Katastrofa šta je tu sve pisalo. Zaista ne bih komentarisala jer je to nepristojno i ružno.

Isto tako želim još jednom da kažem da ne ulazim u odnos Cece i Jece, ali ako sam ja postavila fotografiju, onda ne možeš da napišeš šta hoćeš. Još čak i da je okačiš na svoj Fejsbuk i da pljuješ. To nije pristojno - zaključila je pevačica.

