SUZANA OTKRILA DETALJE IZ PRIVATNOG ŽIVOTA: Ono što je rekla o mužu SAŠI POPOVIĆU iznenadilo je sve

Iako može da ima karijeru kakvu god hoće, Suzani je draže da bude stub porodice.“Eto, danas jurim od radnje do radnje, od pijace do pijace, nabavljam sve što treba za kuću i za porodicu. Na jednom mestu kupujem zelenu salatu, na drugom paradajz koji voli Aleksandra, na trećem sir koji jede Danijel… Ali ništa mi nije teško kad su u pitanju moji voljeni i dragi. Sve radim za njih”.

Svašta. Kakav je ko, kakvi su Viki, Bosanac, Bekuta i Snežana, da li nastavljaju da se svađaju kad se pogase kamere ili je to namešteno. Iskreno im odgovorim: svaka svađa prestaje kad se isključe kamere. Ljudi cene iskrene duše. Kažem im da nemam razloga da ih lažem, da ulepšavam bilo šta iz ovog našeg sveta. Ja ne bojim stvari u ružičasto da bi izgledale lepše. Kod mene je – ili crno, ili belo. Oni se svađaju na krv i nož na snimanju, a posle se izljube. Svi oni odlično znaju šta je šou-biznis”.

Šalje ti Saša ljubavne poruke?

“Naravno! Svakodnevno. A da nema ljubavi i tih sitnih, a krupnih lepih stvari, ne bi bilo ničega. Nas dvoje kao da se zabavljamo. Da nije tako, zar bismo opstali duže od dve decenije? Kao godišnjicu ne uzimam dan kad smo se venčali, već dan kad sam uzela kofere i prešla kod njega – 29. septembar 1996. godine”.

Pratiš li Zvezde Granda po službenoj dužnosti ili iz znatiželje?

“Bilo gde da se nalazim subotom uveče, ja jurim da se u 9 uveče nacrtam ispred televizora i da gledam zbog mog muža, zbog fantastičnog žirija, zbog te dece”.

Nekada si imala majčinski odnos prema njima. Jel i dalje tako?

“Naravno, sve ih gledam kao svoju decu. Volim da uletim u šminkernicu kad se spremaju. Da im kažem po koju lepu reč, da im dam savet, da ih zagrlim, poljubim. Uvek im govorim da je najvažnije da budu svoji i da ostanu normalni. I obavezno im kažem: Deco, slušajte Sašu Popovića! Da je bilo ko od nas, u vreme kada sam ja počinjala karijeru, imao Sašu Popovića kraj sebe, bio bi svetska zvezda”.

Shvataju li oni to? Ili se brzo otrgnu kad dođe malo popularnosti?

“Ima toga da zaborave. Ali, kao što sam rekla na početku, ja uvek tražim opravdanje za svakoga. Ako pogreše, to pripišem mladosti, neiskustvu. Sve bi da probaju u jednom danu, misle da se jede sve što leti, da je sve bajno i sjajno. Ali, nije tako, život je surov, šiba sa svih strana. Ne vredi priča dok se sami ne uvere, dok ne dostignu neku zrelost. Valjda počnu da gledaju drugačije tek kad dobiju svoju decu. Tad se trgnu. Šteta je. Novac pruža mnogo mogućnosti. Neko ko dolazi iz sela, iz provincije, željan svega, odjednom je u centru pažnje, sve mu je na tacni i onda… Ali to je ono mladost-ludost. Sve je to za praštanje”.



Koliko Zvezde Granda koštaju Sašu u živcima i zdravlju?

“Mnogo! To što je on napravio, niko nije. Oformio je savršen žiri. U ovom vremenu, kada su ljudi mnogo osetljivi, ljubomorni i sujetni, nije lako okupiti ekipu kakvu je on okupio. Samo on zna koliko živaca to košta”.

Kako čuvaš sina od agresivnih pevačica? Dobra je prilika!“

Danijel je inženjer zvuka, radi u Grandu, omiljen je. Trenutno je solo, saleću ga devojke sa svih strana i nije što je moj sin, ali je mnogo dobra prilika. Nedavno je napunio 29 godina, izgleda mlađe. Skroman je, odgovoran, uvek možemo da se oslonimo na njega. Često mu govorim da ljubav mora da bude obostrana i da se čuva ljubavi iz koristi. Rekla sam mu da devojkama ne govori da je Saletov i moj sin. Da to sakriva dok ne vidi s kakvom ima posla”.

A kakav će tata Sale da bude sa ćerkinim udvaračima?

“Tata je osetljiv na ćerku da nema dalje! Za sad, Aleksandra nema ni simpatiju, a kamoli momka. Ali, kad bude krenulo, verujem da će Sale da bude kao Nikola Kojo u filmu, da će ćerkine udvarače da juri puškom! Slab je na nju. Presrećni smo što je ne interesuju splavovi!”

Mnoge žene komentarišu da je sad bolji frajer nego kad je bio u tridesetim godinama!

“Bez lažne skromnosti, ja sam mu produžila mladost. Ne dozvoljavam mu da se opusti, da bude kao njegova generacija koji su već dekice ili čikice. Ne dam da bude strogo poslovno obučen. Naterala sam ga da potpuno promeni imidž. Iz ormara sam mu izbacila sva odela i pantalone ispeglane na ivicu, šimi i lakovane cipele. On mora da bude sportski elegantan! Kad nabacimo koji kilogram, oboje idemo na dijetu. Stalno ga teram, kao i on mene. Ne sme da dozvoli da se zdedi, mora da i dalje živi kao mladić jer ima dušu mladića”.

