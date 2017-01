TAJNA ČUVANA 17 GODINA: Ovu pesmu je Kebi POSVETILA žena sa kojom IMA ĆERKU a otpevala je Ana Bekuta

Čuveni hit "Godinama" posvećen je ni manje ni više do Aninom kolegi Draganu Kojiću Kebi, a sve će vam biti jasno kada čujete ko je pisao pesmu.

Reč je o poznatom tekstopiscu Ljiljani Jevremović, sa kojom Keba ima ćerku Inu Jevremović.

Pesmu "Godinama" Ljiljana je napisala tokom trudnoće koju je provela bez Kebe, s obzirom na to da je on već tada "odustao" od toga da bude Ljiljanina podrška. Kao što smo već pisali, Keba do dana današnjeg nije upoznao ćerku Inu, koja će uskoro napuniti 18 godina.

A evo i teksta pomenute pesme "Godinama", u kojem se pominje čak i Kebino ime – Dragan.

"Kad u duši zastudeni

ti, Dragane, dođi meni

nek’ zaceli moja rana

sve u ime naših dana

Ni čula te, ni videla

godinama, godinama

ali kad poželim ti ćeš doći

da ne budem sama.

Kada gora ozeleni

put pod noge, blago meni

i pozuri, sreca ceka

ali nece celog veka"

Foto: Printskrin

http://chats.viber.com/kurir

Autor: Telegraf.rs