TATA JOJ BRANIO, ALI LJUBAV JE POBEDILA: Sve o romansi Žike Jakšića i Dajane Paunović

Pevačica je sa petogodišnjim sinom Dušanom otišla iz porodičnog doma na Bežanijskoj kosi, ali je i dalje nepoznato gde se preselila. Žika i Dajana venčali su se u oktobru 2010. godine, a u braku su dobili sina.

Njihova ljubav je počela 2009. godine, a Dajana je tada pričala da je od prvog susreta znala da je Žika „onaj pravi".

"Vrlo brzo sam shvatila da smo na istoj talasnoj dužini. Slažemo se savršeno i imamo identične stavove o životu. Nisam planirala baš da se udam u 22. godini, koliko sada imam, ali kada nađete pravu osobu, godine nisu bitne. Još uvek ne planiram da se ostvarim kao majka, ali ću pustiti da se sve odvija spontano", pričala je tada Dajana.

Razlika od 24 godine im nije smetala, iako Dajanu do tada nisu privlačili stariji muškarci.

Koliko su se voleli, tvrdi činjenica da je pevačica zbog Žike bila u sukobu sa ocem.



"Kada je čuo za moju vezu sa Žikom, otac je hteo da me izbaci iz kuće! Nije mogao da ‘svari’ Žikine godine. Ali, tako je bilo samo dok ga nije upoznao. Sada ga moj tata prosto obožava. Razliku u godinama više niko ne primećuje. Žika me čuva kao cveće u vazi, ne dozvoljava ni moja senka da padne namene", otkrila je Dajana 2011. godine.



Podsetimo, pre dve godine prvi put su se pojavile priče da Žikin i Dajanin brak ne funkcioniše baš najbolje. Tada je pevačica sinu Dušanu proslavljala rođendan, dok je producent „Granda“ sedeo u kafani sa drugarima. On se nije pojavio u igraonici, što je mnoge navelo da posumnjaju da u njihovom odnosu nešto ne štima. Ipak, oboje su demantovali te priče, navodeći da je njihov dogovor bio da muškarci ne prisustvuju proslavi rođendana, pa je zato Žika drugare častio u kafani.

