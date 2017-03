TI SI NARKOMAN: Maja Volk napala Sanija Trik FX zbog slanine

Maja Volk poznata je po tome što propagira zdravu ishranu, pa je tokom poslednje emisije „Vikend šou“ na TV Hepi oplela po Saniju iz grupe Trik FX zbog slanine.



Voditeljka emisije Jovana Jeremić pitala je Maju da im bude „guru“ za jelovnik tokom emisije, a Sani se tada požalio kako ima problem s hranom jer obožava masne i nezdrave namirnice.

- Sve je to lepo što Maja sprema. Ali ja kad osetim miris slanine, ne mogu da se kontrolišem - rekao je Sani, a Maja mu je kao iz topa odbrusila da je zavisnik.

- To je zato što si navučen. Ti si narkoman - rekla mu je Volkova i dobila aplauz u studiju.



Sanijeva žena Natalija se nadovezala i potvrdila Majine tvrdnje.

- Jeste, Majo, on je narkoman - rekla je Natalija kroz smeh, naglašavajući da joj nedostaju Sanijeve „pločice“.



Nakon toga, denser je obećao da će se baciti na dijetu i da će se odreći piva i brze hrane kako bi se vratio u formu.



