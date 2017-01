TOPALKO OTKRIO TAJNU ČUVANU 20 GODINA: Šokantno! Ovo je URADIO kad je čuo da mu je devojka TRUDNA!

Naime, otkrio je da je njegova supruga htela da abortira jer su oboje data imali po dvadeset godina.

"Mi je nismo ni planirali. Mi smo se zabavljali, uopšte nismo planirali dete, niti smo razmišljali o tome. Jednostavno, ona je ostala trudna, neplanski i mi smo se venčali, dobili Helenu, sve samo od sebe, kao neka Božja volja. Čak sam ja ti bio mnogo hrabriji iako sam mlađi. Ona je bila uplašena: "Gde sad, ti tek imaš 20 godina". Ona je čak i pitala da li ti, ako ne želiš da imaš decu, ja mogu da abortiram. Rekao sam: To je moje dete i to ne možeš da uradiš mojem detetu. Možeš bez moje dozvole, ali ako to uradiš, znaj da ćeš ti i taj doktor koji to uradi visiti na prvoj banderi", otkrio je Topalko.

