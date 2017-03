TUGA ZA DRUGOM NE JENJAVA: Andrija OTKRIO šta je bila Madžgaljeva POSLEDNJA ŽELJA!

Andrija se prisetio šta mu je Marinko tražio poslednji put kada su se videli.

"On nije voleo da se slika, nije bio taj tip, i tada kada smo putovali za Crnu Goru, on me je pitao da se slikamo. To je bilo poslednje što mi je tražio", rekao je Andrija u emisiji ''Rada sam'' i objasnio da se nekon toga fotografisao sa Marinkom Madžgaljem i ispunio mu želju.

Nakon toga javio se jedan gledalac koji je pohvalio karijeru Miloševića i javno istakao da mu je bilo drago da ga gleda u mnogim predstavama koje su bile humanitarnog karaktera.

