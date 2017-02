U SEPTEMBRU SVADBENA ZVONA: Andrija Milošević za kuma zove Kalinića!

- Andrija je više puta govorio kako će mu Marinko Madžgalj biti kum u crkvi kad se bude ženio. Međutim, tužna tragedija, s kojom on ni dan-danas ne može da se pomiri, učinila je svoje. Kada je zaprosio Sandru i odlučio da konačno stane na ludi kamen, počeo je da razmišlja koga bi mogao uzeti za kuma. Razmišljanje nije dugo potrajalo jer je logično da će pozvati Kalinića, s kojim je u sjajnim odnosima i jako se vole. Među njima nikada nije došlo ni do sitne rasprave, a kamoli do svađe. Pritom, Sandra obožava Milana - otkriva naš izvor.



Pozvali smo Andriju za komentar, ali on je, kao i uvek, kroz šalu pokušao da izbegne odgovor.



- A odakle vam ta informacija? Otkud vi znate da ću da se ženim? (smeh) Polako, nećemo ništa da silimo, ima vremena i za tu priču. Sve je moguće, dobro vi radite svoj posao. Milanče je moj dobar drug - rekao je glumac.



Podsetimo, Andrija je nedavno počeo da živi sa Aleksandrom u stanu na Banovom brdu. On se s budućom suprugom uselio u stan od 120 kvadrata u blizini Hipodroma, za koji je pre više od godinu i po iskeširao čak 200.000 evra.



Marija Dejanović









Autor: Foto: Damir Dervišagić,Foto: Dragan Kadić