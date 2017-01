UČESNIK PAROVA O STRAVIČNOJ NESREĆI: Bio sam nepokretan,a vračara mi je duvala u ožiljak!

- Udes se dogodio pre 14 godina. Bio sam s majkom u kolima. Nisam bio vezan i to je moglo da me košta života. Mama je preticala kamion, a kad je primetila da joj u susret dolazi vozilo, da bi izbegla direktan udes, okrenula je auto na levu stranu i zakucala se u ogradu - seća se Čolak, koji je tada pao u komu.



- Kad sam se posle tri dana probudio, počele su da mi se predviđaju razne stvari. Nisam mogo da stanem na noge, pa sam se uplašio. Stalno su mi se vraćale slike. Pomislio sam da nemam glavu jer je cela bila u zavojima. Morao sam da se uverim da mi je i dalje na ramenima, pa sam mimo znanja lekara odvio zavoje.



Banetu se ožiljak donekle povukao, i to, kako kaže, zahvaljujući vračarama.



- Išao sam kod nekih baba što mađijaju i duvaju u ranu. Jedna vračara mi je duvala u ožiljak i s tog dela čela je spao. Rekla mi je da s druge strane ne može da spadne ma koliko duvala i evo, to mi je ostalo. Jedino može plastičnom operacijom to da se reši, ali ja ne želim jer sam prepoznatljiviji ovako - završava Čolak.



Ljiljana Stanišić

Autor: Foto: Damir Dervišagić