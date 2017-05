UHAPŠEN BRATANAC VESNE ZMIJANAC: Brutalno prebio suprugu pred komšijama

Taj incident odigrao se u januaru, kad su meštani naselja Gajnice policiji prijavili da nepoznati muškarac brutalno tuče ženu naočigled troje maloletne dece. Tada je interventna jedinica odmah uhapsila nasilnika i sprovela ga u Županijski sud na saslušanje. Kako su objavili hrvatski portali, umesto da se pokaje zbog krivičnog dela koje je počinio, Petar se istražnom sudiji pohvalio da mu je Vesna Zmijanac tetka, ali to mu nije pomoglo. Morao je da odleži kaznu od mesec dana pritvora u istražnom zatvoru Remetinec, kako ne bi uticao na svedoke ili ponovio krivično delo. Na saslušanju je kao opravdanje za prebijanje supruge rekao da ga je iznerviralo to što je u alkoholisanom stanju odvela decu u park po hladnoći, i to sat vremena pre ponoći.

Pošto je odležao kaznu, Petar se vratio u stan u kom živi sa Ivanom i decom. Neko vreme nije pravio probleme, sve do pre nekoliko dana, kad su komšije ponovo pozvale policiju zbog galame i vriske koja je dopirala iz njihovog stana.



Foto: Printskrin

- Petar nije priveden jer je Ivana negirala da ju je maltretirao. Ona je policajcima rekla da je njen suprug vikao jer se iznervirao zbog prenosa utakmice. Kako god, Petra uskoro očekuje suđenje u Županijskom sudu zbog više krivičnih dela nasilja u porodici - rekao je naš izvor iz Hrvatske.Pozvali smo Vesnu ali ona nije odgovarala na naše pozive, kao ni njen bratanac Petar, sa kim smo kontaktirali putem Fejsbuka.





Autor: Foto: Nebojša Mandić,Foto: Facebook